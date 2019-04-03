Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

Загрязненный воздух стал причиной смерти почти 100 тысяч россиян в 2017 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Института показателей и оценки здоровья и некоммерческой организации Health Effects Institute.

Авторы доклада перечислили страны с самым высоким количеством смертей из-за загрязненного воздуха в 2017-м. Первое и второе места заняли Китай и Индия — в каждой из этих стран зафиксировано по 1,2 миллиона смертей. В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи). В России из-за загрязненного воздуха умерли 99 тысяч человек, это ставит ее на седьмую строчку в рейтинге.

Всего в 2017 году в мире из-за загрязнения окружающей среды умерли почти три миллиона человек, выяснили исследователи.

Согласно докладу, загрязненный воздух увеличивает риск развития болезней сердца, хронических респираторных заболеваний, инфекций легких и рака.

В феврале Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому наиболее острыми экологическими проблемами страны россияне считают загрязнение воздуха, мусорные свалки, грязные реки и озера, несвоевременный вывоз мусора, плохое качество водопроводной воды и проблемы с озеленением парков и лесопарков. О том, что значительных экологических проблем в России на сегодня нет, заявила лишь пятая часть опрошенных (21 процент).

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