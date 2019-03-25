Россияне оказались недовольны состоянием окружающей среды

Большинство россиян (94 процента) считают острой проблему экологии в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ученых из Высшей школы экономики (ВШЭ).

По данным опроса, 83 процента россиян обеспокоены ситуацией с мусорными свалками. Качество воздуха больше всего не устраивает опрошенных в Москве, Туве, Красноярском и Забайкальском краях, а также в Астраханской, Кемеровской, Липецкой, Омской и Челябинской областях.

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов отметил, что особое внимание необходимо уделять результатам по регионам, поскольку мнение граждан относительно состояния окружающей среды разнится в зависимости от месторасположения. Так, 88 процентов жителей Кемеровской области оценивают качество воздуха как критически плохое, а в Республике Алтай подобным образом ответили 3 процента.

По мнению опрошенных, наибольший вред их здоровью наносит состояние воздуха и воды. В столице пагубное влияние загрязненного воздуха отметили 91 процент жителей. В Центральном федеральном округе на качество питьевой воды пожаловались 59 процентов опрошенных. Аналогичные ответы исследователи получили в Приволжском, Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах (60, 60, 60 и 63 процента соответственно).

Большинство респондентов (66 процентов) указали на ухудшение состояния окружающей среды в последние пять лет, и 30 процентов заявили, что не заметили изменений. Улучшение экологии отметили лишь 4 процента опрошенных. Полностью довольны экологической обстановкой доволен лишь 1 процент россиян.

Опрос ВШЭ проводился с февраля по март текущего года, в нем приняли участие 10,4 тысячи человек.

По данным опроса ВЦИОМ, пятая часть жителей России (21 процент) не видят значительных экологических проблем. Согласно опросу «Левада-центра», из-за ухудшения состояния окружающей среды россияне переживают меньше всего (19 процентов).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!