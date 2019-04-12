Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии министерства труда и социальной защиты, передает РИА Новости.

По ее словам, самая низкая смертность отмечается в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Всего же смертность по стране в прошлом году выросла в 32 регионах. Отмечается, что на статистику влияет структура населения регионов: чем больше в них пожилых людей — тем выше показатель, и наоборот.

В марте исследователи Росстата определили самые быстро вымирающие регионы России. По их данным, больше всего людей в прошлом году умерло в Псковской, Тверской, Новгородской, Ивановской и Владимирской областях.

В январе сообщалось, что смертность в России в 2018 году сильно превысила рождаемость. Так, за 11 месяцев умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.

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