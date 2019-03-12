Определены самые быстро вымирающие регионы России

Больше всего людей в прошлом году умерло в пяти регионах, находящихся в европейской части России: Псковской, Тверской, Новгородской, Ивановской и Владимирской областях. Самые низкие показатели смертности — на Северном Кавказе и на Севере, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата об экономической и социальной ситуации в регионах.

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Показатель смертности в России, как и в 2017 году, составил 12,4 человека на тысячу населения. В Псковской и Тверской областях на тысячу жителей пришлось по 16,8 смертей, в Новгородской — 16,5, в Ивановской — 16, во Владимирской — 15,8.

Самые низкие цифры были получены в Ингушетии — три человека на тысячу. В Чечне показатель смертности ставил 4,2, в Дагестане — 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии — по 7,8, в Тюменской области — 7,9.

Издание отмечает, что ситуация со смертностью в первую очередь зависит от региональной структуры населения: чем меньше стариков, тем меньше смертность, и наоборот.

В январе сообщалось, что смертность в России в 2018 году значительно превысила рождаемость — за 11 месяцев умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось. По данным на 1 января 2019-го, население страны сократилось впервые с 2008 года.

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