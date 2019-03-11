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Россияне стали реже умирать от алкоголя

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За последние три года количество смертей от чрезмерного употребления алкоголя сократилось на две тысячи. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве связывают снижение смертности с усилением контроля за оборотом непищевой спиртосодержащей продукции, введенного в 2018 году. Запрет коснулся реализации напитков с пищевыми добавками и ароматизаторами, содержание этилового спирта в которых превышает 28 процентов от общего объема. Эти напитки сбываются по более низкой цене, чем водка, ликеро-водочная и другая алкогольная продукция.

За время действия запрета на продажу алкоголя Роспотребнадзор проверил более 192 тысяч объектов и выявил запрещенную к реализации продукцию почти на 3 тысячах объектах. С реализации сняли около 659 тысяч литров алкогольной продукции, а продажу ее аналогов удалось сократить в 16 раз.

Это позволило снизить масштабы злоупотребления алкоголем и его аналогами, а также сократить количество отравлений и летальных исходов.

В феврале глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что главной причиной смертности российских мужчин является алкоголь. По ее словам, от злоупотребления спиртным умирают 70 процентов трудоспособных россиян. На втором месте — курение.

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