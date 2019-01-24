Российский школьник обманул продавщицу ради пива, напился и сдал ее

Ученик одной из школ Новокузнецка Кемеровской области подделал копию документов, чтобы приобрести алкоголь, и пришел на занятия в нетрезвом состоянии. Об этом полиции рассказала замдиректора учебного заведения, сообщается в четверг, 24 января, на сайте регионального управления МВД России.

По словам заявительницы, учащийся принес с собой на уроки открытую полуторалитровую бутылку пива. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов 15-летний подросток признался, что хотел таким образом заработать авторитет у одноклассников. Также он рассказал, где и у кого смог приобрести алкоголь.

«27-летняя женщина пояснила, что покупатель обманул ее. Оказалось, что он предъявил вместо паспорта его фотокопию с откорректированной датой рождения», — говорится в сообщении.

Полицейские напомнили сотруднице магазина о том, что в таких случаях она должна требовать оригинал документа, и составили протокол об административном правонарушении, которое влечет за собой штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Кроме того, взыскание денежных средств в размере до двух тысяч рублей ждет и родителей подростка. Самого школьника поставили на учет в инспекции по делам несовершеннолетних и наркологической службе.

В январе прошлого года сообщалось, что в Воткинске (Удмуртия) трое школьников отправились в садовый домик и устроили там пьянку. Один из ребят, 12-летний третьеклассник, в течение дня трижды ходил в расположенный неподалеку магазин и крал там пиво и водку.

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