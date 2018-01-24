Удмуртский школьник напился краденой водки и замерз насмерть

Замерзший насмерть в Воткинске (Удмуртия) 11-летний школьник перед смертью пил с приятелями краденый алкоголь, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Материалы по теме «Те, кто издевается в школе, заслуживают смерти» Российские школьники — о желании убивать одноклассников и учителей

По данным следствия, трое школьников в субботу, 20 января, отправились в садовый домик и устроили там пьянку. Один из ребят, 12-летний третьеклассник, в течение дня трижды ходил в расположенный неподалеку магазин и крал там пиво и водку. Один из подростков в итоге изрядно напился и не мог держаться на ногах, поэтому остался ночевать в домике. Возле него позднее и нашли окоченевшее тело мальчика. По факту его гибели возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Как отметили в СК, укравший алкоголь школьник с 2016 года состоит на учете в органах профилактики за кражи, бродяжничество и употребление спиртных напитков. Сейчас решается вопрос о помещении его в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

В июне прошлого года самарский школьник похитил из магазина 350 пачек сигарет и раздал краденное знакомым. Выяснилось, что до преступления он уже попадал под подозрение полицейских.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!



