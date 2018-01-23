Четыреста тысяч российских школьников остались дома из-за морозов

В двух десятках регионов страны из-за сильных морозов предприняты особые меры безопасности, говорится на сайте МЧС России.

В 1,5 тысячах школ отменены занятия. Почти 400 тысяч школьников переведены на дистанционное обучение.

Также за сутки отменено более 290 рейсов междугородних автобусов на территории Алтая, Новосибирской, Омской и Томской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

«Проводится дополнительная работа в частном жилом секторе с печным отоплением, развернуты 166 пунктов обогрева для социально-незащищенных групп населения, рассчитанные на единовременный прием более 7 тысяч человек», — отметили в спасательном ведомстве.

133 оперативные группы работают на наиболее сложных и опасных участках дорог. На трассах открыты пункты обогрева и питания.

Во вторник, 23 января, по данным Центра «Антистихия» МЧС, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале сохранит влияние мощный антициклон, среднесуточная температура упадет до минус 56 градусов по Цельсию.

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