Якутские школьники попали в сильнейшую бурю

Видео: SergeySTAR1 / YouTube

Школьникам в селе Русское Устье Якутии пришлось возвращаться с уроков домой в сильную вьюгу. Видеозапись опубликовал в своем Twitter блогер Болот Бочкарев.

Как пишет сайт Ykt.ru, 21 ноября во второй половине дня резко ухудшилась погода, порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Освободившиеся с занятий дети попали под снегопад.

На следующий день местную школу и детский сад временно закрыли. Обычно в Якутии школьные занятия отменяют, если температура опустилась до 40 градусов ниже нуля, 21 ноября на улице было минус 15 градусов.



