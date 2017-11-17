Во Владивостоке снежный апокалипсис превратил машины в камни для керлинга

Первый снег во Владивостоке, выпавший в пятницу, 17 ноября, превратил автомобили в камни для керлинга, сбивающие друг друга на льду. Очевидцы снежного апокалипсиса делятся в паблике «Владивосток» во «ВКонтакте» снимками и роликами происходящего на улицах. На одной из записей видно, как микроавтобус на спуске врезается в один автомобиль за другим и увлекает за собой стоявший на обочине трактор.

Из-за снегопада и аварий столица Приморья встала в 10-балльной пробке. Причиной множества мелких ДТП, по словам местных жителей, стало обилие машин на летних шинах.