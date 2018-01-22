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Жителей Алтая напугали 62-градусными морозами

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Фальшивый документ о 62-градусных морозах распространяется в социальных сетях и мессенджерах среди жителей Алтайского края. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает портал Altapress.

«В период с 24 по 28 января 2018 года на территории Алтайского края прогнозируется опасное погодное явление, аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 17 и более градусов, с минимальной температурой воздуха от -54 до -62 гр.С», — сказано в фейковом штормовом предупреждении.

Объявление подписано неким начальником ОГМО Алтайского ЦГМС Л.Ю. Морозовым. На самом деле руководителем этого подразделения Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды является Л.Ю. Сырых.

Синоптики подтвердили изданию, что не распространяли такую информацию. По их данным, температура воздуха в указанные дни не опустится ниже минус 48 градусов ночью на отдельных территориях региона. В среднем она будет держаться на отметке минус 35-40 градусов. По наблюдениям специалистов, морозов ниже минус 52 градусов (в 1931 году) в Барнауле никогда не было.

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