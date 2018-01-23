Напавшего на бурятскую школу подростка отправили в СИЗО

Суд арестовал до 19 марта подростка, напавшего с топором на учеников школы в Улан-Удэ. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Октябрьского суда Александра Поплавская.

Подозреваемого перевели в СИЗО из больницы, состояние подростка удовлетворительное, сообщил агентству главный врач больницы скорой медицинской помощи Эрдэм Раднаев.

Школьнику предъявлено обвинение: покушение на убийство, сообщил ТАСС его адвокат.

Нападение на школу №5 поселка Сосновый Бор под Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, ученик девятого класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал с топором на семиклассников и преподавателя, после чего попытался покончить с собой. Его задержали и отправили в больницу.

Пострадали семь человек, в том числе сам нападавший. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, а также о халатности.

Поводом для нападения могла стать двойка, предположила после инцидента раненная преподавательница Ирина Раменская. «Никогда... не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку!» — отметила она.

ЧП в Бурятии произошло вслед за поножовщиной в одной из школ Перми, которую устроили бывший и нынешний ученики. В результате пострадали 14 школьников и учитель.

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