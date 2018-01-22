Пострадавших в бурятской школе приравняли к жертвам стихии

В Бурятии пострадавшие от нападения подростка с топором на школу получат единовременные выплаты в размере 400 тысяч рублей, сообщается на сайте администрации республики.

«Данная сумма аналогична средствам компенсации, которые выплачиваются пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера в зависимости от уровня нанесенного ущерба, в первую очередь здоровью», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В администрации республики также уточнили состояние пострадавших. Так, 13-летняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, «но имеется положительная динамика, проведено оперативное лечение». Другой школьнице специалисты из Санкт-Петербурга провели реконструкцию пальца левой кисти, еще трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии.

«У нападавшего мальчика 15 лет — состояние средней степени тяжести, также проведена операция», — сообщили власти Бурятии.

В школу №5 поселка Сосновый Бор под Улан-Удэ 19 января с топором и бутылкой с зажигательной смесью вошел ученик девятого класса. Подросток напал на семиклассников и учительницу, после чего попытался покончить с собой. Его задержали и доставили в больницу. Заведено уголовное дело о покушении на жизнь двух или более человек.

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