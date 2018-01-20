Двойка оказалась поводом для бойни в бурятской школе

Поводом для нападения подростка на детей в школе Улан-Удэ, которое произошло 19 января, могла стать двойка. Такое предположение высказала раненная в ходе инцидента преподавательница русского языка и литературы Ирина Раменская. Ее слова цитирует пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

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«Никогда... не подумала бы, что он может такое сделать. Тихий, нормальный с виду мальчик. Да исправил бы он эту двойку!» — отметила преподавательница.

По словам Хамагановой, Раменская идет на поправку. Она также заявила со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Бурятии Татьяну Вежевич, что городские власти выплатят компенсации пострадавшим, в том числе детям.

Ранее сообщалось, что 19 января ученик 9-го класса школы № 5 Улан-Удэ пришел утром в учебное заведение с топором и ножом и напал на учеников 7-го класса и преподавателя. Затем подросток поджег помещение и ранил себя. В результате инцидента семь человек были госпитализированы, в том числе сам нападавший. В больнице подросток также попытался совершить суицид.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек. Следователи пока не говорят о мотивах нападавшего.

ЧП произошло через несколько дней после поножовщины в одной из школ Перми, которую устроили бывший и нынешний ученики. В результате пострадали 14 школьников и учитель.

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