Мать раненной топором бурятской школьницы рассказала о пережитом дочерью

Мать одной из пострадавших от нападения подростка в бурятской школе рассказала «Комсомольской правде» в Иркутске о пережитом ее дочерью.

«Ее ударили топором по спине, и она убегала с сестрой и одноклассником к ближайшему от школы дому. Она кричала в трубку, что их убивают», — отметила собеседница издания. Женщина вызвала такси и поехала за ребенком.

Состояние девочки в больнице определили как средней тяжести. Школьницу направили в операционную. «А я пока собираюсь съездить за ее вещами домой и в Следственный комитет меня еще просили заехать», — добавила мать.

Женщина считает, что предотвратить инцидент было нельзя даже при хорошей охране, так как коктейль Молотова, по ее словам, можно спутать с обычной жидкостью в бутылке.

В пятницу, 19 января, в кабинет, где занимались ученики седьмого класса, зашел девятиклассник с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Он устроил поджог и ранил семь человек, включая учителя. После этого молодой человек пытался покончить с собой, но был задержан и доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. Полиция проверяет версию о связи преступления с резней, которую устроили подростки в пермской школе несколько дней назад.

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