Занятия в бурятской школе возобновились под охраной военной полиции

В пострадавшей от нападения подростка с топором бурятской школе возобновились уроки. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает ТАСС. Учреждение остается под охраной военной полиции.

«Сколько именно будем дежурить — неизвестно, до указания. Неделю точно будем дежурить», — сказал один из полицейских. Силовики также проверяют документы на въезде в поселок.

«Мы порадовались, что около 80 процентов школьников сегодня пришли на занятия. Мы полагали, что будет меньше. На сегодня у нас была установка: если ребенок психологически не готов, то он может не приходить, то есть такой щадящий режим», — сказал директор школы Сергей Разуваев.

В течение недели, по его словам, учителя будут ежедневно проводить встречи с родителями школьников: «объяснять ситуацию, успокаивать, обсуждать». В учреждении работают шесть психологов. Заявлений о переводе в другие школы пока не поступало. Кабинет, в котором произошло нападение, закрыт.

В школу №5 поселка Сосновый Бор под Улан-Удэ 19 января ворвался ученик девятого класса, вооруженный топором и бутылкой с зажигательной смесью. Подросток устроил поджог, ранил нескольких семиклассников и учительницу. После этого он пытался покончить с собой, однако был задержан и доставлен в больницу.

Пострадали семь человек, они получат из регионального бюджета по 400 тысяч рублей.

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