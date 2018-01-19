Атаковавший школу бурятский подросток оказался запасливым поджигателем

Напавший на школу в Улан-Удэ девятиклассник заранее спрятал в здании школы бутылку с зажигательной смесью и еще одну принес с собой вместе с топором. Об этом рассказал «Ленте.ру» один из одноклассников подростка.

«Ее нашли на втором этаже», — отметил собеседник редакции.

По его словам, молодой человек не принадлежал к хулиганским группировкам и не поддерживал движение АУЕ («Арестанское уркаганское единство» — прим. «Ленты.ру»).

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В пятницу, 19 января, ученик девятого класса зашел в кабинет школы №5 в поселке Сосновый Бор Улан-Удэ, ранил топором шестерых семиклассников и учительницу, а также устроил поджог, разбив в классе бутылку с зажигательной смесью. Возгорание оперативно ликвидировали.

Опубликована запись задержания напавшего, пытавшегося совершить суицид после содеянного. Его связали и отвезли в больницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на двух и более человек. Силовики проверяют версию о связи напавшего с подростками, устроившими резню в пермской школе 15 мая, где пострадали 15 человек.

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