Названы самые пьющие регионы России

Стали известны пять регионов России, в которых было продано больше всего алкоголя на душу населения в 2018 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).
Самыми пьющими регионами страны оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Продажи спиртного здесь составили более 25 литров на человека. В среднем по России этот показатель оказался на 10 литров меньше: 14,3 литра алкоголя на душу населения.
За прошедший год потребление спиртного в стране выросло на 8,3 процента. Эксперты связывают это с тем, что государственная система учета спиртного ЕГАИС начала контролировать продажи алкоголя в сельской местности, тогда как раньше этот фактор не учитывался.
Глава ЦИФРРА Вадим Дробиз пояснил, что регионы, вошедшие в топ-5 по продажам спиртного на душу населения, также лидируют и по уровню средней зарплаты. Это дает местным жителям возможность покупать легальный и более дорогой алкоголь.
Эксперты отмечают, что ситуация с потреблением нелегального алкоголя в России до сих пор неясна, поскольку данные о производстве и продаже самогона, фармакологических субстанций и спирта поддаются лишь приблизительной оценке.
5 марта в ЦИФРРА назвали регионы России, жители которых выпили больше всего вина за первый месяц 2019 года. Лидером вновь оказался Ненецкий автономный округ, где на одного человека пришлось 0,65 литра алкогольного напитка.