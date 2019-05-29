В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал». С таким предложением выступила комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».

Такую субсидию предложили выплачивать при рождении в семье третьего ребенка при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Эта выплата будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тысячи рублей. При этом она не является заменой маткапиталу, а дополняет его. Отец семейства сможет потратить эти деньги на свою накопительную пенсию, образование детей, либо улучшение жилищных условий.

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Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.

Ранее сообщалось, что программу выплаты материнского капитала россиянкам, у которых появились двое или более детей, планируется продлить с 2021 до 2024 года. Однако в Пенсионном фонде России, выступающем администратором программы, заявили о преждевременности подобных прогнозов.

4 апреля сообщалось, что правительство рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка. Инициатива обсуждается наравне с другими вариантами в рамках программы по поддержке молодых семей и стимулированию рождаемости.

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