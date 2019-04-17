Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Мои коллеги сейчас готовят предложения, чтобы это пособие носило адресный характер, чтобы его получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет», — сказал он.

Премьер отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Путиным, и выразил уверенность в том, что необходимые решения будут приняты.

Медведев также добавил, что с момента установления выплат по уходу за ребенком в 1994 году ситуация в стране сильно изменилась.

4 апреля сообщалось, что правительство рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.

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