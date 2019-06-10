В Латвии обвинили Россию в падении рождаемости

Специалист Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии Сигита Шульца считает, что в падении рождаемости в стране виноват «геополитический климат». Свое заявление она сделала в ходе дискуссии на радиостанции LSM.
«Когда из окружающего пространства тебе каждый день говорят по радио, по телевизору: отношения с восточным соседом все хуже и хуже, гибридная война, танки собираются на границе, 100 тысяч солдат проводят учения в Белоруссии на латвийской границе. Тут три раза подумаешь — надо ребенка или подождем», — сказала она.
Ранее бывший президент Латвии Раймонд Вейонис заявлял, что не стоит недооценивать влияние Москвы на латвийское население, поскольку многие русские живут в республике недавно и смотрят российское телевидение. По его мнению, такие граждане более восприимчивы к влиянию России. К примеру, они участвуют в демонстрациях против закрепления латышского языка в образовании.
Согласно подсчетам ЦСУ, за прошлый год население Латвии сократилось на 14,4 тысячи человек. Доминирующей причиной продолжения депопуляции страны оказалась именно низкая рождаемость. По данным ЦСУ, средний коэффициент рождаемости в Латвии составляет 1,62 ребенка на женщину.
Всего, по данным ЦСУ, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 до 1,95 миллиона человек.