Жители Латвии захотели в СССР

Латвийцы ностальгируют по советскому времени. Об этом в интервью местной газете Latvijas Avize рассказал бывший глава Компартии ЛССР, бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс.

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», — сказал Рубикс.

По мнению политика, в современной Латвии люди живут очень бедно, если не смогли сделать бизнес. «В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», — заметил он.

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При этом Рубикс обратил внимание, что «в советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну».

По данным Центрального статистического управления Латвии, население страны с 1990 года уменьшилось с 2,7 миллиона человек до 1,95 миллиона.

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