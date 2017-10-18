Дети второго сорта

Парламент Латвии большинством голосов отверг инициативу президента страны Раймонда Вейониса, предложившего давать гражданство по праву рождения. Этот закон мог существенно облегчить жизнь многочисленным латвийским негражданам, внукам тех, кто обосновался в республике в советские годы. Де-факто латвийцы во втором и даже третьем поколении, де-юре они люди второго сорта. «Лента.ру» разбиралась, почему латвийские парламентарии не желают признавать за ними право на гражданство.

Легко ли «неграм» в Латвии

Как известно, в начале 1990-х госорганы воссозданной Латвийской Республики согласились признать гражданами лишь тех, кто сумел доказать проживание своих предков в стране до 1940 года. В результате в Латвии более 700 тысяч человек получили фиолетовые паспорта и превратились в «негров», как здесь говорят, сокращая неблагозвучное «неграждане». Сейчас, спустя четверть века, в Латвии проживает свыше 240 тысяч лиц без гражданства. Что характерно, среди «негров» оказались известные люди — политики, общественные деятели, представители искусств.

Например, лидер группы «Цемент», президент Рижского рок-клуба Андрей Яхимович — один из тех, кто еще в 1980-х прославил латвийскую рок-музыку далеко за пределами республики. Он рассказал «Ленте.ру», что в свое время активно выступал за независимость Латвии. Более того, в советские времена Яхимович считался «неблагонадежным», ибо исполнял «идеологически неправильную музыку». С обретением независимости, как он надеялся, все постоянные жители Латвии получат ее гражданство — более того, именно это людям и обещали. Но вышло иначе — и Яхимовичу, невзирая на то, что одна из его бабушек была латышкой, гражданство не досталось.

«Разумеется, я был ошарашен. Мои друзья и коллеги, латышские музыканты, на мои недоуменные вопросы отводили глаза или отмахивались: дескать, ерунда какая-то, все наладится, — вспоминает Яхимович. — Но не наладилось… Вскоре выяснилось, что думать о гражданстве раньше, чем через пять лет, не приходится, поскольку власть ввела специальные "окна натурализации". Ну а, находясь в статусе неграждан, такие, как я, не могли занимать руководящих должностей в госучреждениях и крупных компаниях, приобретать землю (лишь арендовать), да и приватизационных сертификатов давали на четверть меньше… То есть систему выстроили так, чтобы оттеснить значительную группу людей от процесса перераспределения бывшей социалистической собственности».

Парламент Латвии большинством голосов отверг инициативу президента Фото: Reuters

По его словам, в трудные 1990-е ему, как и многим другим латвийцам, приходилось заботиться в первую очередь о выживании. Почти все время уходило на работу на телевидении, выступления в разных группах. Надо было кормить семью. Поэтому он так и не сел за парту, чтобы подготовить натурализационные экзамены. А потом, когда стало полегче, Яхимович понял, что свыкся со своим статусом негражданина, да и смысла особого в натурализации уже не было. Впрочем, по словам Андрея, если бы сейчас ему предложили гражданство страны, в которой он прожил всю жизнь и на благо которой трудился все эти годы, без всяких условий — взял бы.

Нынешний президент Латвии Раймонд Вейонис известен как сторонник постепенного решения проблемы массового негражданства в стране. Он предложил ввести автоматическую натурализацию новорожденных детей «негров». И заручился в этом поддержкой латвийского омбудсмена Юриса Янсонса, заявившего: «Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Конвенция о правах ребенка ООН признают право каждого ребенка на гражданство. Поэтому вызывает тревогу то обстоятельство, что в Латвии по-прежнему продолжают рождаться дети со статусом негражданина».

«Особенно важно, — сказал Раймонд Вейонис, — чтобы родители регистрировали своих новорожденных детей гражданами Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что настало время прекратить наконец предоставлять статус неграждан детям, родившимся в Латвии». Важно отметить, что президентский закон коснулся бы примерно 50-80 новорожденных в год. Так, в 2016 году статус негражданина Латвии получили 52 ребенка.

Раймонд Вейонис Фото: Carlo Allegri / Reuters

«Мужик сказал, мужик не смог сделать»

Глава государства дал понять, что «каждый житель Латвии должен чувствовать свою принадлежность к ней независимо от национальности и вероисповедания». Однако национально-консервативная часть общества встретила инициативу Вейониса в штыки. Эти настроения выразила известная латышская журналистка Элита Вейдемане. В издании Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета») она опубликовала статью, раскритиковав предложение президента.

«Ребенок рождается как ребенок, а не как гражданин, потому что гражданство Латвийской Республики можно зарегистрировать непосредственно после рождения при согласии по меньшей мере одного родителя. Никаких проблем! Если родители (неграждане) не хотят включать ребенка в число граждан Латвийской Республики, имея на то право, то, наверное, у них есть для этого причины. Наверное, это истинная "любовь" к Латвии: иначе почему же они сами не натурализовались, хотя эта возможность имеется уже более 20 лет?» — недоумевает Вейдемане. По ее мнению, президент желает подарить гражданство тем, кто сам этого отнюдь не желает.

Действительно, большинство из ныне проживающих в Латвии «негров» не торопятся сдавать натурализационные экзамены. Некоторые не спешат и регистрировать в качестве граждан своих детей. Как правило, люди руководствуются практическими соображениями. Так, в 2007-м для «негров» был введен безвизовый режим со странами ЕС, а в 2008 году — такой же режим с Россией. То есть они на практике воплотили мечту о «единой Европе от Ирландии до Владивостока». В случае же получения латвийского гражданства право на безвизовый въезд в Россию утрачивается.

Президент Вейонис, впрочем, был настроен весьма решительно. «Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы — современное европейское государство, готовое к таким вызовам, — заявил он. — Пусть нам хватит воли и возможностей сделать это».

Но в парламенте рассудили иначе. Дебаты по законопроекту оказались бурными. Так, оппозиционный депутат Гунарс Кутрис посоветовал поддержать инициативу президента и «думать о будущем». А представитель блока националистов Эдвин Шноре призвал отклонить законопроект, поскольку «сквозь него слишком просвечивает политическая коррупция».

Когда закон о детях неграждан был отвергнут, председатель фракции оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович жестко заявил, что неграждане очень хорошо поняли значение этого жеста. «Они слышат это не в первый раз — что они здесь лишние, что они здесь не нужны», — говорит политик. В свою очередь, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов уверен, что неудача Вейониса была предсказуема, учитывая его статус в парламентской республике. «Президенту указали на его место. В политической системе Латвии он значит меньше, чем самая малая фракция из правящей коалиции. Мужик сказал, мужик не смог сделать».

Проблема зависла

Согласно опросу, проведенному социологами в мае 2017 года, 76 процентов жителей Латвии поддерживают идею автоматического предоставления гражданства детям неграждан. Более того, депутат сейма от партии «Согласие», член Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Цилевич напомнил, что и международные правозащитные организации неоднократно рекомендовали Латвии принять меры к сокращению числа неграждан. Почему же парламент не захотел пойти навстречу президенту?

«Очевидно, большинство депутатов сейма рассматривают выполнение настойчивых рекомендаций международных организаций как уступку — и опасаются, что в предвыборный год это может привести к обвинениям в недостаточном патриотизме и тем самым ослабить их позиции, — считает Цилевич. — В этом парламенте не стоит ожидать возвращения к этой теме. В будущем — возможно. Но сейчас все больше родителей регистрируют детей как граждан. Когда практически все будут так поступать, эта проблема потеряет свою остроту и тогда, возможно, норму пересмотрят».

Всего в Латвии около 240 тысяч неграждан Фото: Ints Kalnins / Reuters

Секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин сказал «Ленте.ру», что в любом случае инициатива Вейониса была полумерой и не решала проблемы статуса примерно 240 тысяч человек. «Конечно, это было бы лучше, чем ничего, но... Большинство детей неграждан и так получает гражданство при рождении — по заявлению родителей. По данным на 1 июля этого года лишь 23 младенца остались без гражданства», — отметил правозащитник. Поэтому правым партиям, господствующим в сейме Латвии, по его мнению, не приходилось опасаться ослабления своего влияния.

«Конвенция о правах ребенка четко говорит: у каждого несовершеннолетнего есть право на гражданство. Но о предоставлении гражданства всем детям Латвии "системные" партии и слышать не хотят, — сетует Кузьмин. — Увы, для сейма оказались неприемлемы даже самые скромные, скорее символические шаги навстречу негражданам, предложенные президентом». Но он считает, что вопрос все равно решать придется. Да и президент заявил, что голосование парламента лишь откладывает принятие решения; через какое-то время к вопросу о детях «негров» и о статусе неграждан еще предстоит вернуться. Хотя бы потому, что в глазах европейских организаций эта ситуация выглядит несколько диковато.