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Дети второго сорта

Почему Латвия не устает бороться за расовую чистоту

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Латвии большинством голосов отверг инициативу президента страны Раймонда Вейониса, предложившего давать гражданство по праву рождения. Этот закон мог существенно облегчить жизнь многочисленным латвийским негражданам, внукам тех, кто обосновался в республике в советские годы. Де-факто латвийцы во втором и даже третьем поколении, де-юре они люди второго сорта. «Лента.ру» разбиралась, почему латвийские парламентарии не желают признавать за ними право на гражданство.

Легко ли «неграм» в Латвии

Как известно, в начале 1990-х госорганы воссозданной Латвийской Республики согласились признать гражданами лишь тех, кто сумел доказать проживание своих предков в стране до 1940 года. В результате в Латвии более 700 тысяч человек получили фиолетовые паспорта и превратились в «негров», как здесь говорят, сокращая неблагозвучное «неграждане». Сейчас, спустя четверть века, в Латвии проживает свыше 240 тысяч лиц без гражданства. Что характерно, среди «негров» оказались известные люди — политики, общественные деятели, представители искусств.

Например, лидер группы «Цемент», президент Рижского рок-клуба Андрей Яхимович — один из тех, кто еще в 1980-х прославил латвийскую рок-музыку далеко за пределами республики. Он рассказал «Ленте.ру», что в свое время активно выступал за независимость Латвии. Более того, в советские времена Яхимович считался «неблагонадежным», ибо исполнял «идеологически неправильную музыку». С обретением независимости, как он надеялся, все постоянные жители Латвии получат ее гражданство — более того, именно это людям и обещали. Но вышло иначе — и Яхимовичу, невзирая на то, что одна из его бабушек была латышкой, гражданство не досталось.

«Разумеется, я был ошарашен. Мои друзья и коллеги, латышские музыканты, на мои недоуменные вопросы отводили глаза или отмахивались: дескать, ерунда какая-то, все наладится, — вспоминает Яхимович. — Но не наладилось… Вскоре выяснилось, что думать о гражданстве раньше, чем через пять лет, не приходится, поскольку власть ввела специальные "окна натурализации". Ну а, находясь в статусе неграждан, такие, как я, не могли занимать руководящих должностей в госучреждениях и крупных компаниях, приобретать землю (лишь арендовать), да и приватизационных сертификатов давали на четверть меньше… То есть систему выстроили так, чтобы оттеснить значительную группу людей от процесса перераспределения бывшей социалистической собственности».

По его словам, в трудные 1990-е ему, как и многим другим латвийцам, приходилось заботиться в первую очередь о выживании. Почти все время уходило на работу на телевидении, выступления в разных группах. Надо было кормить семью. Поэтому он так и не сел за парту, чтобы подготовить натурализационные экзамены. А потом, когда стало полегче, Яхимович понял, что свыкся со своим статусом негражданина, да и смысла особого в натурализации уже не было. Впрочем, по словам Андрея, если бы сейчас ему предложили гражданство страны, в которой он прожил всю жизнь и на благо которой трудился все эти годы, без всяких условий — взял бы.

Нынешний президент Латвии Раймонд Вейонис известен как сторонник постепенного решения проблемы массового негражданства в стране. Он предложил ввести автоматическую натурализацию новорожденных детей «негров». И заручился в этом поддержкой латвийского омбудсмена Юриса Янсонса, заявившего: «Международный пакт о гражданских и политических правах ООН и Конвенция о правах ребенка ООН признают право каждого ребенка на гражданство. Поэтому вызывает тревогу то обстоятельство, что в Латвии по-прежнему продолжают рождаться дети со статусом негражданина».

«Особенно важно, — сказал Раймонд Вейонис, — чтобы родители регистрировали своих новорожденных детей гражданами Латвии. Сделать это очень просто. Я уверен, что настало время прекратить наконец предоставлять статус неграждан детям, родившимся в Латвии». Важно отметить, что президентский закон коснулся бы примерно 50-80 новорожденных в год. Так, в 2016 году статус негражданина Латвии получили 52 ребенка.

«Мужик сказал, мужик не смог сделать»

Глава государства дал понять, что «каждый житель Латвии должен чувствовать свою принадлежность к ней независимо от национальности и вероисповедания». Однако национально-консервативная часть общества встретила инициативу Вейониса в штыки. Эти настроения выразила известная латышская журналистка Элита Вейдемане. В издании Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета») она опубликовала статью, раскритиковав предложение президента.

«Ребенок рождается как ребенок, а не как гражданин, потому что гражданство Латвийской Республики можно зарегистрировать непосредственно после рождения при согласии по меньшей мере одного родителя. Никаких проблем! Если родители (неграждане) не хотят включать ребенка в число граждан Латвийской Республики, имея на то право, то, наверное, у них есть для этого причины. Наверное, это истинная "любовь" к Латвии: иначе почему же они сами не натурализовались, хотя эта возможность имеется уже более 20 лет?» — недоумевает Вейдемане. По ее мнению, президент желает подарить гражданство тем, кто сам этого отнюдь не желает.

Действительно, большинство из ныне проживающих в Латвии «негров» не торопятся сдавать натурализационные экзамены. Некоторые не спешат и регистрировать в качестве граждан своих детей. Как правило, люди руководствуются практическими соображениями. Так, в 2007-м для «негров» был введен безвизовый режим со странами ЕС, а в 2008 году — такой же режим с Россией. То есть они на практике воплотили мечту о «единой Европе от Ирландии до Владивостока». В случае же получения латвийского гражданства право на безвизовый въезд в Россию утрачивается.

Президент Вейонис, впрочем, был настроен весьма решительно. «Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы — современное европейское государство, готовое к таким вызовам, — заявил он. — Пусть нам хватит воли и возможностей сделать это».

Но в парламенте рассудили иначе. Дебаты по законопроекту оказались бурными. Так, оппозиционный депутат Гунарс Кутрис посоветовал поддержать инициативу президента и «думать о будущем». А представитель блока националистов Эдвин Шноре призвал отклонить законопроект, поскольку «сквозь него слишком просвечивает политическая коррупция».

Когда закон о детях неграждан был отвергнут, председатель фракции оппозиционной партии «Согласие» Янис Урбанович жестко заявил, что неграждане очень хорошо поняли значение этого жеста. «Они слышат это не в первый раз — что они здесь лишние, что они здесь не нужны», — говорит политик. В свою очередь, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Мирослав Митрофанов уверен, что неудача Вейониса была предсказуема, учитывая его статус в парламентской республике. «Президенту указали на его место. В политической системе Латвии он значит меньше, чем самая малая фракция из правящей коалиции. Мужик сказал, мужик не смог сделать».

Проблема зависла

Согласно опросу, проведенному социологами в мае 2017 года, 76 процентов жителей Латвии поддерживают идею автоматического предоставления гражданства детям неграждан. Более того, депутат сейма от партии «Согласие», член Парламентской ассамблеи Совета Европы Борис Цилевич напомнил, что и международные правозащитные организации неоднократно рекомендовали Латвии принять меры к сокращению числа неграждан. Почему же парламент не захотел пойти навстречу президенту?

«Очевидно, большинство депутатов сейма рассматривают выполнение настойчивых рекомендаций международных организаций как уступку — и опасаются, что в предвыборный год это может привести к обвинениям в недостаточном патриотизме и тем самым ослабить их позиции, — считает Цилевич. — В этом парламенте не стоит ожидать возвращения к этой теме. В будущем — возможно. Но сейчас все больше родителей регистрируют детей как граждан. Когда практически все будут так поступать, эта проблема потеряет свою остроту и тогда, возможно, норму пересмотрят».

Секретарь Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин сказал «Ленте.ру», что в любом случае инициатива Вейониса была полумерой и не решала проблемы статуса примерно 240 тысяч человек. «Конечно, это было бы лучше, чем ничего, но... Большинство детей неграждан и так получает гражданство при рождении — по заявлению родителей. По данным на 1 июля этого года лишь 23 младенца остались без гражданства», — отметил правозащитник. Поэтому правым партиям, господствующим в сейме Латвии, по его мнению, не приходилось опасаться ослабления своего влияния.

«Конвенция о правах ребенка четко говорит: у каждого несовершеннолетнего есть право на гражданство. Но о предоставлении гражданства всем детям Латвии "системные" партии и слышать не хотят, — сетует Кузьмин. — Увы, для сейма оказались неприемлемы даже самые скромные, скорее символические шаги навстречу негражданам, предложенные президентом». Но он считает, что вопрос все равно решать придется. Да и президент заявил, что голосование парламента лишь откладывает принятие решения; через какое-то время к вопросу о детях «негров» и о статусе неграждан еще предстоит вернуться. Хотя бы потому, что в глазах европейских организаций эта ситуация выглядит несколько диковато.

Владимир Веретенников

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