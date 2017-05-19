Латвийский депутат пожаловался на нежелающих уезжать из страны «русских вшей»

Депутат сейма (парламента) Латвии Эдвин Шноре пожаловался на «русских вшей», которых не получается выгнать из страны. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает сайт focus.lv.

Как отмечает ресурс, парламентарий опубликовал колонку в печатной версии издания NA avize. В статье он пожаловался на русификацию Латвии. «Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь. (...) Местные русскоговорящие, которые во времена СССР порочили, ругали и клеветали на Латвию, до сих пор обратно из Латвии не уезжают. По крайней мере, не в том объеме, как хотели бы этого латыши», — высказал мнение Шноре.

Материалы по теме Понауехали Откажется ли Прибалтика от неграждан

В декабре 2016-го латвийская националистическая партия «Отечеству и свободе/ДННЛ» приняла резолюцию с призывом способствовать отъезду из страны нелояльных русскоязычных жителей.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные. Из них 300 тысяч неграждан. Этот статус после распада СССР получили те, кто прибыл в страну после присоединения Латвии к Советскому Союзу в 1940 году. Этот период нынешние власти республики называют оккупацией. Права неграждан в республике ограничены.