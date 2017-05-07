Понауехали

Недавно евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин обвинил власти своей страны в краже 13 миллионов евро, выделенных Евросоюзом на нужды интеграции неграждан. Институт массового отсутствия гражданства существует в Латвии и Эстонии еще с начала 1990-х. Однако если не считать выражений дежурной озабоченности, многих это устраивает, в том числе и самих неграждан. «Лента.ру» разбиралась в ситуации.

«Оккупанты…»

Статус негражданина отягощен десятками видов ограничений в правах: политических, профессиональных, экономических, социальных. Эта категория населения появилась после того, как в начале 1990-х эстонские и латвийские государственные органы приняли законодательные акты, в соответствии с которыми гражданином признается только тот житель страны, кто может доказать проживание своих предков на ее территории до 1940 года. В результате в Латвии оказалось тогда более 700 тысяч обладателей фиолетовых паспортов, в Эстонии — примерно полмиллиона с серыми паспортами. В последующие 20 лет количество неграждан неуклонно сокращалось: одни эмигрировали, другие приняли правила игры и сдали натурализационные экзамены. Однако и по сей день в Латвии проживают свыше 240 тысяч лиц без гражданства, в Эстонии — более 80 тысяч.

При этом темпы натурализации резко замедлились. Так, в Латвии в 2004 году, то есть сразу после вступления страны в ЕС, число натурализационных заявлений было рекордно большим — 21 297. Но спустя 10 лет было подано всего 1147 запросов на гражданство. Всего же с начала процесса натурализации 1 февраля 1995 года латвийское гражданство было предоставлено 144 515 жителям. Гражданство ежегодно получают около тысячи человек — в прошлом году, например, их было 987.

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Почему же люди не спешат в органы натурализации? Многие чувствуют обиду за то, что их, проживающих в стране с рождения, принуждают прилагать усилия к тому, что их соседи получили даром. В начале 1990-х людей исключили из процесса приватизации бывшей «социалистической собственности», приняли без их участия множество важных законов — и этого уже при всем желании не изменить. Кроме того, включились и практические соображения. Так, в 2007-м для категории людей без гражданства был введен безвизовый режим со странами ЕС, а в 2008 году — такой же режим с Россией. То есть они на практике воплотили мечту о «единой Европе от Ирландии до Владивостока». В случае же получения латвийского гражданства право на безвизовый въезд в Россию утрачивается.

Дмитрий Коробкин, в 2013 году избранный в правление Конгресса неграждан Латвии, рассказал «Ленте.ру», что любит свою страну, хорошо знает ее историю, латышский язык и культуру. Он напомнил, что накануне выхода из состава СССР местный «Народный фронт» выступал за то, чтобы предоставить гражданство Латвии всем постоянным жителям, кто пожелает связать с ней судьбу. Но на деле получилось наоборот.

Миграционный центр в Латвии Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Подобное решение вызвало шок у многих русских латвийцев, считавших эту страну родной. Они, привыкшие к дружному соседству с представителями всех народностей, много потрудившиеся здесь, вдруг услышали в свой адрес обидное: "оккупанты", "понаехали тут"... Риторика подкреплялась жесткой дискриминационной политикой. Многие тысячи неграждан потеряли работу, лишились важнейших политических и экономических прав, были несправедливо обделены в выдаче приватизационных сертификатов, начислении пенсий и так далее», — вспоминает Коробкин. Но все же, по его словам, особенно ранили не столько решения и постановления «вчерашних братьев по сложной советской судьбе», сколько нескрываемый подтекст: «Лучше бы вас здесь не было». «Моя младшая сестра в недоумении спрашивала тогда: "А за что нас так не любят? "» — рассказывает Коробкин.

Эстонский опыт

В Латвии некоторые предлагают воспользоваться опытом эстонских властей, которые осознали необходимость более гибкой политики в отношении неграждан. Таллин дал им возможность голосовать на муниципальных выборах. Профессор Латвийского университета политолог Юрис Розенвалдс отмечает: «Я не хочу сказать, что нужно раздать всем гражданство. Но позволить негражданам обращаться с предложениями и петициями в сейм и голосовать на выборах в самоуправление было бы очень мудрым и дальновидным шагом». Розенвалдс подчеркивает, что в Эстонии на подобный шаг пошел не какой-нибудь прекраснодушный либерал, а кондовый националист Март Лаар. «Пошел он, правда, на это не от хорошей жизни — назревал референдум о статусе северо-восточной Эстонии, где русских особенно много. Был принят исторический компромисс: мы даем вам участвовать в местных выборах, наделяем гражданством уважаемых людей из вашей общины, а взамен вы отказываетесь от идеи референдума. Этот компромисс оказался огромным благом для Эстонии, поскольку сразу же сбил накал этнических противоречий и перевел диалог в более конструктивное русло. Таким образом был продемонстрирован пример политического реализма, который не худо было бы усвоить и нам в Латвии», — рассуждает Розенвалдс.

В Эстонии негражданам позволили участвовать в голосовании Фото: Тимур Нисаметдинов / РИА Новости

В прошлом году Latvijas Avīze («Латвийская газета») опубликовала статью, из которой следовало, что власти тайно продумывают комплекс политических решений, связанных с ликвидацией института безгражданства. Данные решения предполагалось приурочить к столетнему юбилею со дня основания Латвийской Республики, который будет отмечаться в 2018 году. Если верить Latvijas Avīze, рассматривались так называемый нулевой вариант и менее радикальные способы: автоматическое предоставление гражданства детям неграждан, родившимся в постсоветской Латвии, и право голосовать на муниципальных выборах.

Все это вызвало беспокойство у правящих политиков — никто из них возможность автоматической натурализации не одобрил. Наиболее откровенно высказалась на этот счет журналистка Элита Вейдемане: «Надо же быть хоть на малую толику честным и признать, что советская идеология сделала разнообразных оккупантов "хозяевами жизни" не только в Прибалтике, но и в странах Восточной Европы, пострадавших от советского вторжения. Поэтому некорректно говорить о бедных обиженных чужестранцах, которые на протяжении нескольких десятков лет не смогли понять, что находятся в стране под названием Латвия».

А парламентарий Янис Домбрава предложил радикальное решение вопроса: всех неграждан, кто за пять лет не натурализуется, депортировать из страны.

«Большая политическая ошибка»

Оппозиционный латвийский публицист Владимир Линдерман тем временем напоминает, что, если вбросить на политический рынок 150 тысяч (за вычетом несовершеннолетних) «свежих» голосов бывших неграждан, это может привести к перераспределению власти в стране. «Кто же на такое пойдет? В политике филантропов не бывает. Ближайшие выборы в самоуправление — в 2017 году, следующие — в 2021-м. На эти выборы неграждан не пустят. А вот в 2025-м, скорее всего, милостиво разрешат проголосовать. По очень простой и циничной причине: неграждан останется не более 50 тысяч душ. А это уже неопасное количество, которое на результаты выборов радикально повлиять не сможет».

В прошлом году евродепутаты Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин из Латвии и Яна Тоом из Эстонии организовали сбор подписей под петицией к руководству Европарламента с просьбой облегчить положение мигрантов. Мамыкин, кроме того, заинтересовался судьбой денег, которые Брюссель отчисляет Латвии на интеграцию неграждан. Политик рассказал «Ленте.ру», что на днях получил ответ на давний запрос по проблеме неграждан от еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и равноправия полов Веры Юровой.

«В своем запросе я спрашивал, знает ли Еврокомиссия о существовании неграждан и что собирается предпринять? Комиссар отвечает: знает и осведомлена хорошо, считает это большой проблемой и помогает правительству интегрировать неграждан. На что Еврокомиссия выделила Латвии — внимание! — 13 миллионов евро», — рассказал политик. Мамыкин направил запрос министру внутренних дел Латвии Рихардсу Козловскису: «Очень хочу узнать, на что пошли 13 миллионов в деле интеграции неграждан. Может, МВД Латвии организовало массовые бесплатные курсы латышского языка? Может, организовало хотя бы рабочую группу по расширению прав неграждан? Может, пошлину за натурализацию заплатило для малоимущих неграждан, у которых есть желание стать гражданином, но нет денег? С нетерпением жду ответа».

Вопрос, к слову, совершенно не праздный: еще в 2015-м правозащитник Эйнарс Граудиньш на сессии ОБСЕ в Варшаве обвинил Ригу в том, что она в течение многих лет получала от ЕС большие суммы на «интеграцию беженцев», выдавая за таковых русскоязычных неграждан.

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Не так давно некоторые латвийские парламентарии вновь предложили смягчить порядок получения гражданства. Так, депутат от партии «Единство» Хосам Абу Мери заявил, что было бы правильно автоматически предоставлять гражданство людям в возрасте. Депутат от «Согласия» Артур Рубикс полагает, что гражданство Латвии необходимо присвоить всем негражданам, даже тем, кто этого не хочет. Против этого выступил депутат от «Национального блока», председатель комиссии сейма по гражданству Илмар Латковскис. «Не вижу никаких причин для упрощения этой процедуры. Возможно, в отдельных случаях процесс натурализации может быть более эластичным, однако в целом он и так достаточно прост», — сказал он как отрезал.

Тем временем в начале апреля в Латвии отметили невеселую дату: ровно 20 лет назад, в 1997 году, тогдашний министр внутренних дел Латвии Дайнис Турлайс торжественно вручил первый паспорт негражданина рижанке Маргарите Бегун. По словам Турлайса, он не гордится тем событием. «Я был бы очень рад, если бы мне еще лет десять назад довелось вручать последний паспорт негражданина и после этого в нашей стране вручались бы только гражданские паспорта. Мы уже засиделись. Может быть, в 90-е годы это было лучшее среди плохих решений. Но то, что мы до сих пор сохранили институт неграждан, — это большая политическая ошибка и ущерб нашей стране», — признал бывший чиновник.