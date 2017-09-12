Президент Латвии предложил предоставлять гражданство детям неграждан

Президент Латвии Раймондс Вейонис передал на рассмотрение Сейма законопроект об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает местный портал Mixnews.

Законопроект предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Латвии после 1 июня 2018 года — им предоставят гражданство республики. Изменения будут касаться от 50 до 80 новорожденных в год. В 2016 году статус негражданина получили 52 ребенка.

В аннотации к документу говорится, что его принятие будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности общества.

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При этом депутаты от правящей коалиции уже заявили, что предложение главы государства не поддержат. Представитель националистической партии «Все для Латвии!» Райвис Дзинтарс сказал, что с инициативой соглашаться не следует, потому что в Латвии все еще нет единой системы образования: около трети школ ведут обучение не только на латышском языке, который в республике является государственным, но и на русском. Объединение «Все для Латвии!» известило партнеров по коалиции, что воспользуется своим правом вето в отношении предложения президента.

Неграждане — жители Латвии, не имеющие ни гражданства республики, ни гражданства других государств. Большую часть этой группы составляют этнические русские. Права этой категории жителей ограничены. Всего в стране проживает около 300 тысяч неграждан.