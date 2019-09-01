В России захотели увеличить продолжительность жизни до 80 лет

Продолжительность жизни россиян к 2030 году должна достичь 80 лет. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, пишет «Интерфакс».

По словам чиновника, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. Этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Большую роль сыграло то, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью.

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Топилин отметил, что за последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет, в том числе у мужчин — на 9,2 года. В результате в 2018-м продолжительность жизни составила почти 73 года.

В мае прошлого года глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи.

Между тем в России продолжает падать рождаемость. В июле стало известно, что она опустилась до минимума за последние 10 лет. За первые три месяца года она снизилась на 9,1 процента — на свет появились 355,3 тысячи детей. За аналогичный период прошлого года родились 390,9 тысячи. При этом в январе — марте нынешнего года умерли 462 тысячи россиян.

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