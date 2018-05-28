Назван способ увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет

Увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет можно с помощью комплекса мер: профилактики и формирования здорового образа жизни, диспансеризации и повышения качества и доступности медпомощи. Об этом рассказала «Известиям» глава Минздрава Вероника Скворцова, интервью с которой издание опубликовало в понедельник, 28 мая.

«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60 процентов успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», — пояснила министр.

Комментируя профилактические меры, она отметила, что система диспансеризации будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических технологий.

Говоря о качестве и доступности медпомощи, Скворцова подчеркнула, что существуют несколько основных причин смертности. Главные — сосудистые заболевания и онкология, на которые в России приходится 48 и 15 процентов всех смертей соответственно.

«Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин. В том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов», — заключила глава Минздрава.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, что страна должна войти в число передовых по продолжительности и качеству жизни.

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