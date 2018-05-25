Путин поведал о планах расширения пространства свободы

Президент России Владимир Путин пообещал формировать в стране условия для ведения бизнеса по самым высоким мировым стандартам, расширять пространство свободы. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Глава государства сообщил, что условия для работы предпринимателей и поддержки деловых инициатив в России будут соответствовать самым высоким стандартам. Он не уточнил сроки реализации, однако рассказал, что только в рамках нынешнего форума планируется подписать соглашения о финансировании новых инвестиционных проектов на сумму более 700 миллиардов рублей. За год объем инвестиций, по его подсчетам, должен превысить триллион рублей.

Президент подчеркнул, что «курс на снятие барьеров и либерализации законодательства» важен для развития сильного гражданского общества, экономики, социальной сферы, науки и культуры, и рассказал о планах войти в число передовых стран по продолжительности и качеству жизни, в том числе, «сделать отечественное здравоохранение и образование одним из лучших в мире». Еще одним приоритетом глава государства назвал обеспечение социальной мобильности, напомнив, что для этого создается автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей».

«Убежден, только та страна может быть сильной и успешной, где люди в полной мере могут реализовать все свои способности», —добавил Путин.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов выступил на Петербургском международном экономическом форуме с заявлением о том, что правительство не намерено размораживать пенсионные накопления россиян, а институт обязательных взносов ликвидируют.

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