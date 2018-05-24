Назван способ улучшить российскую экономику

Неблагоприятная внешнеэкономическая обстановка и непредсказуемое законодательство заставляют иностранный бизнес чувствовать себя в России неуверенно и отказываться от инвестиций в экономику страны. Такое мнение высказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов в ежегодном докладе, который он представил президенту Владимиру Путину, сообщает РБК.

По мнению омбудсмена, в России необходимо разработать меры, которые обеспечат применение режима «стабильности регуляторных требований». Это относится и к применению ценового регулирования, считает Титов.

Он пояснил, что по российскому закону об инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капвложений, права тех, с кем заключаются госконтракты, стабильны и сохраняются на все время действия соглашения. Однако на практике остается риск, возможного отказа российских властей от действующих мер. Это, по мнению Титова, не позволяет иностранным инвесторам изначально подсчитать риски и потенциальные затраты в случае изменения регулирования.

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Титов также считает, что для создания привлекательных условий для инвестиций в Россию нужно изменить налоговое законодательство. В частности, это касается перераспределения процентов по налогу на прибыль, а также льгот по налогу на прибыль, которые предоставляются в рамках региональных инвестпроектов.

Бизнес-омбудсмен добавил, что нестабильность и изменчивость российского законодательства в налоговой сфере вызывают беспокойство не только у иностранных инвесторов, но и у российского бизнеса.

В начале 2018 года официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Прайс похвалил российские власти за быстрый выход из кризиса. Однако тогда представитель организации отметил, что России не хватает структурных реформ, которые бы помогли улучшить инвестиционный климат.

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