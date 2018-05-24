Путин нашел работу для Шувалова

Президент России Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить государственную корпорацию Внешэкономбанк. Как сообщает РИА Новости, сам Шувалов пообещал президенту не подвести на новом рабочем месте.

Текущему главе госкорпорации Сергею Горькову нового назначения пока не нашлось, поэтому президент предложил новому и старому руководителям госкомпании поработать вместе.

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«Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов, думаю, что у вас будет очень хорошая команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали», — заявил Путин.

Также президент пообещал для ВЭБа дополнительное финансирование, чтобы госкорпорация смогла продуктивно исполнять свои функции института развития. «Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства», — заявил глава государства.

Бывший первый вице-премьер — один из самых опытных государственных деятелей России. В должности заместителя главы правительства он проработал около 10 лет. До этого Шувалов был помощником президента России.

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