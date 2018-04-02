Правительство взялось за опасные игрушки

Минэкономразвития и Федеральная таможенная служба (ФТС) разработают способы не допустить на российский рынок опасные для жизни и здоровья потребителей товары. Соответствующее поручение дал первый-вице-премьер Игорь Шувалов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания с представителями госорганов и интернет-компаний по вопросам развития интернет-отрасли, которое прошло 19 марта.

Представитель Шувалова подтвердил факт проведения совещания. По его словам, у Минэкономразвития и ФТС есть месяц на то, чтобы исполнить данные поручения. Как уточнил источник издания, на совещании речь прежде всего шла о детских товарах из иностранных интернет-магазинов.

Как поясняют в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в настоящее время почти все товары для детей в России подлежат обязательной сертификации, однако это не относится к вещам, которые поступают из-за рубежа в рамках трансграничной торговли. В частности, порядка 90 процентов таких товаров приходят из Китая и могут не быть сертифицированы даже там.

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По словам главы АКИТ Алексея Федорова, ФТС прорабатывает обязательные условия для отправителей товаров. Они будут обязаны указывать код, соответствующий классификатору продукции, используемому на территории Евразийского экономического союза. «Это первый шаг, который позволит идентифицировать содержимое», — сказал он.

Затем продавца обяжут сообщать о наличии сертификата безопасности для отправлений, содержащих товары для детей. Если сертификат не будет предоставлен, это позволит приостанавливать отправления и возвращать их. По оценке организации, инициатива может быть реализована до конца 2018 года, отдельные шаги — уже к июню.

В АКИТ отмечают, что рост онлайн-торговли в России во много обеспечивает именно трансграничный сегмент. На продукцию для детей приходится 20 процентов товаров из зарубежных интернет-магазинов. Однако большая часть товаров идет из стран Европы, а не Китая, соответственно, вопрос их качества не стоит так остро, отметил глава управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов.

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