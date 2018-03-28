В России предложили остановить опасные игрушки на границе

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает Федеральной таможенной службе ввести проверки посылок с покупками из-за рубежа для выявления в них несертифицированных детских товаров. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Сейчас почти все детские товары в России подлежат обязательной сертификации, но к товарам, поступающим из-за рубежа в рамках трансграничной торговли, требования не предъявляются. По данным АКИТ, 90 процентов подобных товаров ввозится из Китая и зачастую не сертифицированы даже у себя в стране.

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Если у детских товаров не окажется сертификата безопасности, такую посылку следует вернуть отправителю, считают в АКИТ. Как сообщает издание, предложения Ассоциации вошли в концепцию противодействия незаконному обороту товаров для детей на рынке стран-членов Евразийского экономического союза, реализуемых с использованием интернета.

Товары для детей составляют около 20 процентов доставляемых из-за рубежа товаров интернет-торговли, но большая их часть — не из Китая, а из Европы, и вопрос их качества не стоит так остро. «Их активно покупают регионы, высокий спрос на качественные детские товары мы видим, например, на Кавказе»,— отметил управления международных перевозок DPD в России Евгения Привалов.

По его мнению, при введении сертификации детских товаров, приобретенных россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, исчезнет главное преимущество заказа через интернет — возможность выбора из неограниченного ассортимента.

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