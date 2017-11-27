Россияне потратили 30 миллиардов рублей в «Черную пятницу»

В день распродаж — «Черную пятницу» — россияне потратили 30 миллиардов рублей. Покупателями товаров со скидками стали 20 миллионов человек. Об этом газете «Известия» рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

В прошлом году, по его словам, число участников «Черной пятницы» было в пять раз меньше, а ретейлеры заработали 7,5 миллиарда рублей. Значительно выросло и число онлайн-магазинов, присоединившихся к акции — с 1,5 тысячи в прошлом до 3,5 тысячи в 2017 году. Увеличение числа покупателей и потраченной ими суммы, по словам Федорова, произошло благодаря впервые присоединившейся стационарной розницы.

«До этого стационарный ретейл просто не понимал, что это такое, и отказывался от участия», — пояснил он. Максимальный вклад в резкий рост продаж в этом году внес сегмент одежды, скидки в котором достигали 90 процентов. за ним следуют бытовая техника и электроника.

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26 ноября сообщалось, что американцы в «Черную пятницу» и День благодарения приобрели онлайн товаров на рекордную сумму — 7,9 миллиарда долларов. По разным данным, средний чек составил 122-135 долларов.

«Черная пятница» — ежегодный день глобальных распродаж в США и некоторых других странах, следующий за американским Днем благодарения. В России «Черную пятницу» проводят с 2013 года, в этом году днями распродаж стала пятница 24 ноября и выходные 25-26 ноября.