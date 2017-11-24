«Черную пятницу» назвали угрозой экологии

Из-за доставки товаров, заказанных онлайн в «Черную пятницу», на дорогах Великобритании в выходные окажется 82 тысячи грузовиков и фургонов, что создает дополнительную опасность для окружающей среды. Об этом пишет The Guardian.

По прогнозу ассоциации онлайн-ритейлеров IMRG, который приводит газета, британцы потратят в день распродаж 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

В основном, покупки будут делаться в интернете, при этом, как указали в IMRG, 81 процент сделанных в «Черную пятницу» заказов подразумевает доставку на дом. Одна только компания Amazon будет отправлять дизельный грузовик с товарами каждые 93 секунды, пишет The Guardian со ссылкой на данные автостраховщика Staveley Head.

Кроме того, отмечает издание, из-за упаковки игрушек, игр и электронных товаров на свалках появятся горы пластикового мусора. По словам Роланда Гейра, соавтора первого глобального исследования о влиянии пластика на окружающую среду, существующих мощностей переработки не хватит, чтобы нивелировать ущерб от этого.

«Черная пятница» — ежегодный день глобальных распродаж в США и некоторых других странах. В России «Черную пятницу» проводят с 2013 года.