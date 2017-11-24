Названы магазины с самыми высокими скидками в «Черную пятницу»

Компанией с самыми высокими скидками в «Черную пятницу» 24 ноября назван adidas. Соответствующий рейтинг составило издание HypeBae.

Как отмечается, в распродаже участвуют более тысячи вещей марки. В России в магазинах бренда, а также онлайн-магазине, будет действовать скидка 30 процентов на выделенные товары.

На втором месте оказался международный бренд Allike. С кодом Blackbird30 покупатели смогут получить 30-процентную скидку на все, включая последние модели кроссовок Air Max. Россияне могут приобрести одежду марки через интернет.

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Третью строчку занял американский бренд American Apparel. Он также предлагает 30 процентов дисконта на всю свою одежду. Далее следует международная онлайн-платформа Asos, предлагающая с пятницы до воскресенья скидку в размере до 70 процентов на некоторую одежду, обувь и аксессуары.

«Черная пятница» — ежегодная распродажа после Дня благодарения в США. Термин появился в 1966 году.

В России «Черная пятница» ежегодно проходит с 2013 года. В ней участвуют порядка 500 торговых сетей и интернет-магазинов, покупатели могут приобрести со скидками бытовую технику, электронику, одежду, ювелирные украшения, часы, косметику и другие товары.