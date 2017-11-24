Названы магазины с самыми высокими скидками в «Черную пятницу»

Компанией с самыми высокими скидками в «Черную пятницу» 24 ноября назван adidas. Соответствующий рейтинг составило издание HypeBae.
Как отмечается, в распродаже участвуют более тысячи вещей марки. В России в магазинах бренда, а также онлайн-магазине, будет действовать скидка 30 процентов на выделенные товары.
На втором месте оказался международный бренд Allike. С кодом Blackbird30 покупатели смогут получить 30-процентную скидку на все, включая последние модели кроссовок Air Max. Россияне могут приобрести одежду марки через интернет.
Третью строчку занял американский бренд American Apparel. Он также предлагает 30 процентов дисконта на всю свою одежду. Далее следует международная онлайн-платформа Asos, предлагающая с пятницы до воскресенья скидку в размере до 70 процентов на некоторую одежду, обувь и аксессуары.
«Черная пятница» — ежегодная распродажа после Дня благодарения в США. Термин появился в 1966 году.
В России «Черная пятница» ежегодно проходит с 2013 года. В ней участвуют порядка 500 торговых сетей и интернет-магазинов, покупатели могут приобрести со скидками бытовую технику, электронику, одежду, ювелирные украшения, часы, косметику и другие товары.