Названа любимая марка одежды россиян

Самой популярной маркой одежды среди россиян стал O'stin. Об этом сообщается в результатах исследования «Любимый бренд 2017», опубликованных в четверг, 23 ноября.

За отечественную компанию проголосовали 16,7 процента респондентов. Предыдущие два года марка становилась пятой. Второе место в рейтинге занял бренд Zara, которую своим фаворитом выбрали 16 процентов опрошенных. «Бронзу» получила спортивная марка одежды и обуви adidas (14,5 процента). Она опустилась на две позиции по сравнению с прошлым годом: в 2016-м она занимала первую строчку.

В десятку также вошли компании Nike (12,4 процента), H&M (11,4), Oggi (8,4), Gloria Jeans (5,9), Levi's (5,6), Mango (4,9) и Bershka (4,4) соответственно.

7 ноября стало известно, что самым популярным люксовым брендом стал Balenciaga. Самым покупаемым люксовым продуктом оказались кроссовки Balenciaga Speed Trainer. На второе место переместился итальянский дом Gucci, возглавлявший список в течение нескольких сезонов.