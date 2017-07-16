Бывший генеральный директор классического мужского бренда Brioni, а в настоящее время СЕО итальянского производителя мужской одежды и аксессуаров Luciano Barbera Тодд Баррато рассказал «Ленте.ру» о том, почему для мужской одежды важны яркие цвета, как собрать базовый гардероб и не бояться жестких требований к дресс-коду.

О дресс-коде

Сейчас развелось неисчислимое множество различных дресс-кодов: не только привычные black tie и white tie, но и всяческие smart casual, city chic и так далее. Приходится соответствовать: мы делаем вещи, которые в разных комбинациях дают все нужные варианты. Легкий пиджак из льна или кашемира с шелком, футболка или белая рубашка, джинсы и лоферы, как правило, подходят в большинстве случаев, кроме уже упомянутых официальных поводов. Но если заявленный в приглашении дресс-код уж совсем замысловат, рекомендую одеваться по своему вкусу: если кто-то будет задавать вопросы, можно ответить, что это личное восприятие дресс-кода.

О незаметных деталях

Детали очень важны. Для бренда — они делают его особенным и узнаваемым, и для клиента — его жизнь с вещами, в которых продуманы детали, становится удобнее и приятнее. Мы, например, делаем в наших пиджаках специальный карман для смартфона. Он продуман: даже если смартфон в кармане, пиджак не теряет формы, не перекашивается. Или кожаные детали кашемировых джемперов: края не так быстро изнашиваются. Есть и тонкости, совершенно незаметные людям, которые не занимаются модным бизнесом. Они касаются ткани, пряжи, покроя, качества кожи. Я не буду раскрывать их, но они все одинаково важны.

О необходимом наборе вещей

Я считаю совершенно необходимой в гардеробе современного мужчины кожаную куртку. Очень качественную, настоящий люкс. В Luciano Barbera в нынешнем сезоне это замшевый бомбер синего цвета. Затем нужен яркий трикотажный джемпер из кашемира с шелком, джинсы, классический костюм и обувь: оксфорды или дерби и пара сникерсов. Наши костюмы, да и вообще вся наша одежда, качественные и при правильном уходе (прежде всего, использовании качественной химчистки) живут долго. Но если клиент должен ежедневно одеваться в официальном стиле, то костюмов должно быть несколько: они должны поочередно «отдыхать», чтобы не терять формы. Одежду и обувь не нужно «убивать», как вы понимаете.

Фото: Luciano Barbera 1 /7

О современном денди

В наше время, в отличие от времен, скажем, Оскара Уайльда, нет строгих требований, которым должен соответствовать тот, кто хочет называться денди. Элегантно одетых мужчин немало, и они могут придерживаться разного стиля: денди может быть и в классическом костюме, и в одежде casual ярких цветов. Все зависит от личной интерпретации самого термина. Для меня денди — прежде всего тот, кто не боится ярких цветов и простых фасонов. Но я не удивлюсь, если для других людей дендизм неотделим от подчеркнутой классической элегантности и строгой торжественности.

О моде для молодых

Я не считаю, что одежда для молодых — только толстовки и джинсы. Сейчас все больше молодых людей разбираются в моде, и многие из них носят классику. В конце концов, классика — это не застегнутый на все пуговицы пиджак и туго затянутый галстук, это отличная возможность подчеркнуть свой стиль и достоинства фигуры. Или скрыть недостатки — это легко сделать с помощью сервиса su misura, пошива на заказ. Если же недостатков нет, пошив на заказ позволяет просто выразить свою индивидуальность — сделать пиджак более спортивным или более строгим, свободным или сидящим по фигуре.

О цветах в мужской моде

Я не делю цвета на мужские и женские. Вообще, мужское и женское в моде — это не диаметральные противоположности, женщины берут вещи из мужского гардероба — и часто это выглядит по-настоящему шикарно. И нет ничего странного, если мужчины носят яркие цвета. Цвет очень важен в мужской моде. Хотя бы в качестве контрастной броской детали. Я не вижу ничего ужасного в деталях цвета фуксии или ярко-желтых.

О любимом стиле

Я люблю «классику с вывертом», так сказать. Идеально сшитый пиджак на подкладке из натурального шелка с каким-то безумным принтом, например. Или классические вещи из инновационных материалов, из натуральных волокон, обработанных каким-то суперсовременным образом. Классика никогда не выйдет из моды, и ее можно интерпретировать до бесконечности, добавлять в нее детали из поп-культуры, например кроссовки или браслеты. Если спросить меня, как бы я назвал свой стиль, то ответ, пожалуй, будет «элегантность, легкая для понимания».

О сходстве и отличиях между россиянами и итальянцами

Мы в Luciano Barbera не делаем отдельно русскую, отдельно итальянскую или, скажем, американскую коллекцию. Наши вещи универсальны и, так сказать, интернациональны. Универсальное качество, универсальный дизайн, внимание к деталям — и все 100 процентов Made in Italy. Джентльмены и в Италии, и в России любят качество и комфорт, хотят хорошо выглядеть. Отличия обусловлены разве что климатом и индивидуальным вкусом. Может быть, итальянцы одеваются чуть более ярко и броско, чем россияне. Но сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской моды. Мы очень рады, что представляем свои вещи в московском ЦУМе и петербургском ДЛТ: у вас достаточно покупателей, способных по достоинству оценить итальянский стиль.