Ценности
 
Последние новости
Умер актер Владимир Толоконников
На юго-востоке Москвы ликвидировали притон для занятия проституцией  
Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
Депутат Рады рассказал о миллионе единиц оружия на руках у украинцев
В США ввели в строй новый ракетный эсминец
Эрдоган пообещал поотрубать головы предателям
Семь человек погибли при пожаре в Братске
Популярные новости
Умер актер Владимир Толоконников
На Украине показали последнее СМС от Вороненкова
Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
В США ввели в строй новый ракетный эсминец
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Путин объяснил рост цен на бензин в России

«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»

Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах

Перейти в «Мою Ленту»
Тодд Баррато
Тодд Баррато
Фото: предоставлено Mercury

Бывший генеральный директор классического мужского бренда Brioni, а в настоящее время СЕО итальянского производителя мужской одежды и аксессуаров Luciano Barbera Тодд Баррато рассказал «Ленте.ру» о том, почему для мужской одежды важны яркие цвета, как собрать базовый гардероб и не бояться жестких требований к дресс-коду.

О дресс-коде

Сейчас развелось неисчислимое множество различных дресс-кодов: не только привычные black tie и white tie, но и всяческие smart casual, city chic и так далее. Приходится соответствовать: мы делаем вещи, которые в разных комбинациях дают все нужные варианты. Легкий пиджак из льна или кашемира с шелком, футболка или белая рубашка, джинсы и лоферы, как правило, подходят в большинстве случаев, кроме уже упомянутых официальных поводов. Но если заявленный в приглашении дресс-код уж совсем замысловат, рекомендую одеваться по своему вкусу: если кто-то будет задавать вопросы, можно ответить, что это личное восприятие дресс-кода.

О незаметных деталях

Детали очень важны. Для бренда — они делают его особенным и узнаваемым, и для клиента — его жизнь с вещами, в которых продуманы детали, становится удобнее и приятнее. Мы, например, делаем в наших пиджаках специальный карман для смартфона. Он продуман: даже если смартфон в кармане, пиджак не теряет формы, не перекашивается. Или кожаные детали кашемировых джемперов: края не так быстро изнашиваются. Есть и тонкости, совершенно незаметные людям, которые не занимаются модным бизнесом. Они касаются ткани, пряжи, покроя, качества кожи. Я не буду раскрывать их, но они все одинаково важны.

О необходимом наборе вещей

Я считаю совершенно необходимой в гардеробе современного мужчины кожаную куртку. Очень качественную, настоящий люкс. В Luciano Barbera в нынешнем сезоне это замшевый бомбер синего цвета. Затем нужен яркий трикотажный джемпер из кашемира с шелком, джинсы, классический костюм и обувь: оксфорды или дерби и пара сникерсов. Наши костюмы, да и вообще вся наша одежда, качественные и при правильном уходе (прежде всего, использовании качественной химчистки) живут долго. Но если клиент должен ежедневно одеваться в официальном стиле, то костюмов должно быть несколько: они должны поочередно «отдыхать», чтобы не терять формы. Одежду и обувь не нужно «убивать», как вы понимаете.

О современном денди

В наше время, в отличие от времен, скажем, Оскара Уайльда, нет строгих требований, которым должен соответствовать тот, кто хочет называться денди. Элегантно одетых мужчин немало, и они могут придерживаться разного стиля: денди может быть и в классическом костюме, и в одежде casual ярких цветов. Все зависит от личной интерпретации самого термина. Для меня денди — прежде всего тот, кто не боится ярких цветов и простых фасонов. Но я не удивлюсь, если для других людей дендизм неотделим от подчеркнутой классической элегантности и строгой торжественности.

О моде для молодых

Я не считаю, что одежда для молодых — только толстовки и джинсы. Сейчас все больше молодых людей разбираются в моде, и многие из них носят классику. В конце концов, классика — это не застегнутый на все пуговицы пиджак и туго затянутый галстук, это отличная возможность подчеркнуть свой стиль и достоинства фигуры. Или скрыть недостатки — это легко сделать с помощью сервиса su misura, пошива на заказ. Если же недостатков нет, пошив на заказ позволяет просто выразить свою индивидуальность — сделать пиджак более спортивным или более строгим, свободным или сидящим по фигуре.

О цветах в мужской моде

Я не делю цвета на мужские и женские. Вообще, мужское и женское в моде — это не диаметральные противоположности, женщины берут вещи из мужского гардероба — и часто это выглядит по-настоящему шикарно. И нет ничего странного, если мужчины носят яркие цвета. Цвет очень важен в мужской моде. Хотя бы в качестве контрастной броской детали. Я не вижу ничего ужасного в деталях цвета фуксии или ярко-желтых.

О любимом стиле

Я люблю «классику с вывертом», так сказать. Идеально сшитый пиджак на подкладке из натурального шелка с каким-то безумным принтом, например. Или классические вещи из инновационных материалов, из натуральных волокон, обработанных каким-то суперсовременным образом. Классика никогда не выйдет из моды, и ее можно интерпретировать до бесконечности, добавлять в нее детали из поп-культуры, например кроссовки или браслеты. Если спросить меня, как бы я назвал свой стиль, то ответ, пожалуй, будет «элегантность, легкая для понимания».

О сходстве и отличиях между россиянами и итальянцами

Мы в Luciano Barbera не делаем отдельно русскую, отдельно итальянскую или, скажем, американскую коллекцию. Наши вещи универсальны и, так сказать, интернациональны. Универсальное качество, универсальный дизайн, внимание к деталям — и все 100 процентов Made in Italy. Джентльмены и в Италии, и в России любят качество и комфорт, хотят хорошо выглядеть. Отличия обусловлены разве что климатом и индивидуальным вкусом. Может быть, итальянцы одеваются чуть более ярко и броско, чем россияне. Но сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской моды. Мы очень рады, что представляем свои вещи в московском ЦУМе и петербургском ДЛТ: у вас достаточно покупателей, способных по достоинству оценить итальянский стиль.

Записала Вероника Гудкова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ЦУМ превратили в бассейн с ныряльщиками
В ЦУМе оденут «господ от 60 размера»
Luciano Barbera открыл корнер в ЦУМе
Ценности
Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
11:2515 июля

Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов

15:5815 июля

Россияне потратили на люксовые автомобили более 23 миллиардов рублей

12:1015 июля

Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей

Ценности
Джими Хендрикс

«Оставь немного пленки на чувака по имени Джими Хендрикс»

Самое зажигательное выступление великого гитариста
10:0915 июля

Tissot предложит москвичам часы размера XL

11:3915 июля

Итальянцы предложили аксессуары в форме седельной сумы

15:0814 июля

KFC выпустила одежду с жареной курочкой

Ценности08:0010 июля

Владычица морей

Как и где строят яхты для российской элиты
14:5314 июля

Ким Кардашьян и Канье Уэст украсили обувь детскими каракулями

17:2514 июля

Cartier представил «резонансную» коллекцию высокого ювелирного искусства

14:2514 июля

Американский дизайнер создала украшения из макарон с латексом

Россия
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
В Совфеде увидели глубокий кризис в отношениях ЕС и Киева
Сергей: 17 лет колоний, инвалидность, бомж...«Воровал, грабил, убивал»
Как живет община, где 700 бездомных получают шанс начать новую жизнь
Советник президента по климату спрогнозировал новые погодные аномалии
Семь человек погибли при пожаре в Братске
«Мимоза хостилис» попала в список наркотических веществ в России
На Ставрополье появилась газировка «Вождь» со Сталиным
Все материалы
Мир
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Джордж ПеллСтрах и ненависть в Ватикане
Третье лицо Святого Престола обвинили в растлении малолетних
Мафия бессмертна
Итальянские власти начали очередной этап борьбы с преступным кланом ндрангета
Сенат США отложил голосование по Obamacare из-за операции Маккейна
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Макрон заявил об обещании Трампа подумать об участии США в Парижском соглашении
Калифорнийский живодер получил 16 лет тюрьмы за убийство 21 кошки
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Жан-Клод ЮнкерВхождение по мукам
Почему саммит Украина — ЕС оказался скомканным
Восставшие из Рады
Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности
Окончательно запутались в сети
Зачем Литва включилась в борьбу с «русскими хакерами»
Установлены личности убийц российского туриста в Абхазии
На Украине показали последнее СМС от Вороненкова
Жителям Грузии разрешили выращивать коноплю для личного пользования
В ДНР и ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружения к линии соприкосновения
Все материалы
Финансы
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
В Госдуме потребовали проверить ЦБ и АСВ в связи с ситуацией вокруг «Югры»
ЦБ предрек замедление инфляции в июле
Приложение FUCK к криптовалюте Ethereum привлекло 30 тысяч долларов за полчаса
Бывшего налогового министра Украины обвинили в краже 12 миллиардов долларов
Промсвязьбанк отрегагировал на публикации о мошенничестве кипрского филиала
Госдолг Италии установил исторический рекорд
Все материалы
Бизнес
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Раздвоение личности
Китайские копии популярных европейских автомобилей
Путин объяснил рост цен на бензин в России
УАЗ отзовет в России 150 тысяч автомобилей
Президент России рассказал о неизбежной замене людей на заводах роботами
Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
Служебный капкан
За что бывший гаишник застрелил сожительницу перед самоубийством
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Смерть на обочине
За что майор внутренней службы расстрелял жену и тестя под Ростовом-на-Дону
СМИ узнали об аресте двух полковников из центрального аппарата ФСБ
В США ввели в строй новый ракетный эсминец
Японские военные рассказали о росте активности ВКС России
Все материалы
Наука и техника
Мемасы внутри
Чем грозит превращение бактерий в носители информации
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
«Товарищ Коба хороший работник»
Почему Сталин осторожничал в 1917 году
Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик
Реализацию российской лунной программы сдвинули ради «ЭкзоМарса»
У девушки в минском метро взорвался вейп
Все материалы
Спорт
«Я черный ниже пояса»
Как Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер устраивают дикое шоу перед боем
Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022
Россиянки Веснина и Макарова победили в финале Уимблдона
Российские прыгуны в воду стали чемпионами мира
ЦСКА обыграл «Анжи» в стартовом туре РФПЛ
Дебютант РФПЛ проиграл «Уфе»
Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними дававшего советы болельщика
Все материалы
Культура
Беллини Джованни «Молодая женщина за туалетом»«Женщины очень примитивные существа»
Джулиан Феллоуз о пользе адюльтера
Болтливая муза
Как разобраться сразу и с Богом, и с психологами
Глазам своим не верю
Самые дикие клипы, набравшие миллионы просмотров
Кустурица рассказал о причинах своего хорошего отношения к Путину
Ночь, Россия, страшно
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Планеты обезьян» до «Блокбастера»
Мультипликаторы выразили надежду на успех в конкуренции благодаря льготам
Валерий Гергиев вручил призы победителям «Большого»
Все материалы
Интернет и СМИ
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
ТНТ начнет показывать в промороликах обычных зрителей
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Британцы почистят туалеты из-за невнимательности при подключении к Wi-Fi
Спрятавшийся между статуями Бушей Клинтон насмешил соцсети
Любительница селфи уничтожила работы Саймона Бирча на 200 тысяч долларов
Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона
Все материалы
Ценности
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Интимный вопрос
Чем порадовать мужа в первую брачную ночь
Дворцовые интриги
Подтвердится ли эстимейт лотов автоаукциона Coys в поместье Бленхейм
Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Планета Россия
Красоту необъятных русских земель представят на мультимедийной выставке
Центр Азии
Почему нужно хотя бы раз побывать в Гонконге — самом удивительном городе Китая
Фестиваль ухи во время празднования Дня рыбака прошел на центральной набережной Волги. Вареный пирожок и мититяй
Как Астрахань стала на Великий путь, а еда спасла мир
«Грузинские авиалинии» ответили на ограничение полетов в Россию
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В Госдуму внесли законопроект о развитии виноделия
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Брат Марка Уолберга оставил две тысячи долларов чаевых в Waffle House
Отсидевший новозеландец с татуировкой на лице пожаловался на отсутствие работы
Все материалы
Крошка-кошка
Все, что нужно знать о новейшем кроссовере Jaguar с салоном от спорткупе
Длительный тест Mitsubishi Outlander с V6
Подводим итоги, выясняем стоимость владения и сравниваем с конкурентами
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Починим бесплатно!
«Лады», «Тойоты», «Мерседесы» и другие машины, которые бесплатно чинят в РФ
Три с половиной тонны слизистых угрей перекрыли шоссе в США
Новый Honda Accord получил мотор 1.5
В Индии сделали минивэн со стульчиком-боковушкой
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы