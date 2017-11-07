Назван самый крутой люксовый бренд в мире

Поисковая fashion-платформа Lyst опубликовала очередной ежеквартальный список самых популярных люксовых брендов мира. Об этом сообщает Business Of Fashion.

Первое место в третьем квартале 2017 года занял французский дом Balenciaga. Самым покупаемым люксовым продуктом оказались кроссовки Balenciaga Speed Trainer. На второе место переместился итальянский дом Gucci, возглавлявший список в течение нескольких сезонов. Как сенсацию аналитики отмечают стремительный подъем (с 34-го на третье место) итальянской марки Off White, возглавляемой американским дизайнером Вирджилом Абло.

Также в десятку вошли марки Vetements, Givenchy, Valentino, Saint Laurent, Stone Island, Moncler и Raf Simons. Рейтинг составляется по результатам анализа предпочтений и поисковых запросов 65 миллионов пользователей платформы Lyst.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году модельером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой Эйсагирре. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.