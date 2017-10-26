Похожую на автомобильный коврик юбку Balenciaga за 2000 евро высмеяли в сети

Пользователи Twitter обратили внимание на юбку французского модного дома Balenciaga, отметив, что она похожа на автомобильный коврик.

Стоимость кожаной вещи составляет две тысячи евро. Некоторые поклонники бренда заявили, что сделать такую же юбку можно собственными руками.

«Balenciaga выпустил новую коллекцию, и я просто... Это коврик для автомобиля. На ней надет коврик для автомобиля вместо юбки», — поделился впечатлениями Audacious_Leaf.

Другие же предложили сэкономить деньги и потратить 45 евро на хороший резиновый коврик и носить его, как одежду. «Получится то же самое», — отметили пользователи.

На сайте дома отмечается, что в наличии остался всего один экземпляр данной юбки.

В июне Balenciaga выпустил фирменную сумку для шопинга стоимостью тысячу евро. Она сделана из натуральной кожи белого цвета и украшена символикой бренда.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году модельером испанского происхождения Кристобалем Баленсиагой Эйсагирре. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.