Демна Гвасалия превратил моделей Balenciaga в офисных клерков

Французский модный дом Balenciaga показал несколько кадров из рекламной кампании, посвященной выходу новой мужской коллекции одежды. Главной темой съемки стала офисная атмосфера, сообщает WWD.

На фотографиях запечатлены финский режиссер Ярно Паркиммо и модель Эрвин Ведер, которые принимали участие в парижском шоу бренда. Они позировали в костюмах и пальто, сидя на офисных стульях и этажерках, в качестве фона служит серый ковер с логотипами бренда. Автор снимков — фотограф Джонни Дюфорт.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering.

Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. В конце 2016 года Британское издание The Business of fashion признало его человеком года.