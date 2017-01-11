Balenciaga превратил моделей в театральных актрис

Французский модный дом Balenciaga представил рекламную кампанию, созданную для продвижения новой коллекции одежды. Об этом в среду, 11 января, сообщает Harper's Bazaar.

В качестве места для съемок были выбраны театральные подмостки, а модели примерили на себя образы актрис. Автором снимков стала британский фотограф Харли Вейр, которая в разное время сотрудничала с Jacquemus и Stella McCartney. Что касается самой коллекции, то в нее вошли ботфорты кислотных цветов и объемные жакеты.

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering.

Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. В конце 2016 года Британское издание The Business of fashion признало его человеком года.