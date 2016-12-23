Грузинского дизайнера назвали человеком года

Британское издание The Business of fashion назвало дизайнера грузинского происхождения Демну Гвасалию человеком года. «Если этот неспокойный переходный период в моде — и если брать шире, вообще в мире — может быть выражен в одной личности, то это глава Vetements», — уверены журналисты.

Фотография дизайнера появится на обложке печатной версии специального выпуска журнала в феврале.

Гвасалия родился в Грузии, окончил академию изящных искусств в Антверпене. Модельер является основателем компании Vetements, также он несколько лет работал в качестве главного дизайнера Maison Margiela.

Он основал собственный бренд Vetements, работу над своей маркой он совмещает с постом креативного директора модного дома Balenciaga.