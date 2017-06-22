Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов

Французский модный дом Balenciaga выпустил фирменную сумку для шопинга. Как сообщает Highsnobiety, она сделана из натуральной кожи белого цвета и украшена символикой бренда. Сумка закрывается на молнию, а внутри есть небольшой карман.

Внешне она напоминает обычный подарочный пакет. Цена модели — 1,1 тысяч долларов.

Фото: Balenciaga

Модный дом Balenciaga основан во Франции в 1919 году. Отличительными чертами Balenciaga всегда являлись пышные юбки и женственные, но ультрасовременные формы. На данный момент бренд принадлежит французскому холдингу Kering. Пост креативного директора модного дома занимает дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.

Весной 2017 года модный дом представил сумку, которая очень похожа на синий пакет из магазина IKEA. Ее оценили в 2,5 тысячи долларов.