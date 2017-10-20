Названы самые влиятельные люди российской моды

Российский журнал SNC опубликовал традиционный ежегодный список самых влиятельных людей в российской индустрии моды. Печатная версия издания поступила в продажу сегодня, 20 октября.

Первое место разделили совладельцы компании Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Трунин. Также в список вошли бизнесмен Михаил Куснирович, модельеры Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия и другие видные представители fashion-бизнеса. По условиям составления рейтинга, в список включаются только первые лица компании: владельцы и генеральные директора, а также главы российских подразделений международных компаний.

В 2015 и 2016 годах Фридлянд и Трунин также включались в ежегодный список самых влиятельных людей моды авторитетного сайта Business of Fashion 500.

Компания Mercury основана в 1993 году в Москве. В составе холдинга более 100 магазинов товаров класса люкс, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. Компания является дистрибьютором автомобилей Bentley, Ferrari и мотоциклов Harley-Davidson, а также выпускает ювелирную коллекцию под своим брендом.

