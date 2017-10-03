Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье

Компания-производитель ювелирных изделий Mercury пополнила свои коллекции Classic и Color бриллиантовыми колье и кулонам. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 3 октября.

Кулоном Color из синего сапфира грушевидной огранки весом 8,41 карата в оправе из белого золота можно дополнить V-образное колье Classic (c тыльной стороны колье имеется крепление). Таким образом получается украшение-трансформер. Колье Classic предлагается в двух видах: со 105 бриллиантами классической круглой огранки (общей массой 28,74 карата) в один ряд либо с 300 бриллиантами (общей массой 17,85 карата) или 284 бриллиантами (общей массой 25,36 карата) в два ряда.

Компания Mercury основана в 1993 году в Москве. В составе холдинга более 100 магазинов товаров класса люкс, модные универмаги ЦУМ в Москве и ДЛТ в Санкт-Петербурге. Компания является дистрибьютором автомобилей Bentley, Ferrari и мотоциклов Harley-Davidson, а также выпускает ювелирную коллекцию под своим брендом.