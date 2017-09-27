Датчане заявили о появлении нового ювелирного тренда

Датский бренд-производитель украшений из золота и серебра Pandora представил новый ювелирный тренд. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании в среду, 27 сентября.

Дизайнеры Pandora предлагают клиенткам носить одновременно несколько колец, подбирая сходные либо контрастные фактуры и модели: сочетать кольца из серебра и золота, с камнями и эмалью, ажурные, гладкие и гравированные либо скульптурные, надевать кольца на верхние фаланги пальцев, большие пальцы и мизинцы. «Оставляйте небольшое расстояние между кольцами для создания эффекта длинных пальцев, — рекомендуют представители бренда. — Миксуйте узкие кольца с широкими, к гладким добавляйте кольца с крупными камнями или свободным пространством».

Компания Pandora основана в 1982 году в Копенгагене (Дания) и производит украшения ручной доработки из серебра, золота и ювелирных сплавов с эмалью и вставками из кубического циркония. Известна своими браслетами с подвесками-шармами различной формы. Производство размещено в Гемополисе (Таиланд).

В августе 2017 года компания представила новые украшения в коллекции «Геометрия» — вечерние колье и серьги из серебра с кубическим цирконием.