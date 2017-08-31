Pandora продемонстрировала свое отношение к семейным ценностям

Ювелирная компания Pandora обновила коллекцию украшений. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 31 августа.

В осенней линии колец, серег, подвесок и браслетов с декоративными элементами-шармами прослеживается внимание к семейным ценностям: Pandora предлагает кольца, которые можно дарить на помолвку или свадьбу, и шармы в форме сердца. Кроме того, пополнилась линия серебряных браслетов-трансформеров Moments. Новинки представлены в трех размерах и двух дизайнах: со сменными шармами-стопперами с гладкой либо павированной поверхностью. Кроме того, предлагаются шармы с эмалью, нанесенной вручную, и шармы из ювелирного сплава Pandora Rose, покрытого 14-каратным золотом.

Фото: пресс-служба Pandora 1 /9

В коллекции «Геометрия» представлены коктейльные кольца с кубическим цирконием огранки «восьмиугольник» и паве из кристаллов кубического циркония, серьги и подвески того же дизайна, а также шармы в форме квадрата, капли и круга. Помимо этого, компания выпустила новые вечерние серьги «Каскад» из серебра с кубическим цирконием каплевидной огранки. Украшения представлены в двух размерах. Серьги дополняет подвеска той же формы.

Компания Pandora основана в 1982 году в Копенгагене (Дания) и производит украшения ручной доработки из серебра, золота и ювелирных сплавов с эмалью и вставками из кубического циркония. Известна своими браслетами с подвесками-шармами различной формы. Производство размещено в Гемополисе (Таиланд).