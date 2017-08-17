Cartier дополнил часы жизнерадостными ремешками

Французский ювелирно-часовой дом Cartier обновил модели часов Ronde Solo de Cartier и Tank Solo, дополнив их разноцветными ремешками жизнерадостных тонов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа.

По словам представителей марки, часы на ярких ремешках позволяют выражать индивидуальность, сохраняя при этом приверженность классическому стилю.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Часовые коллекции Cartier представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве, коллекции высокого ювелирного искусства — во время Недель высокой моды в Париже. Кроме часов и драгоценностей, компания производит женскую и мужскую парфюмерию, очки, пишущие инструменты и аксессуары из кожи и шелка.

В начале июля 2017 года дом пополнил коллекцию украшений Cactus de Cartier. Новые «суккуленты» — кольца разной формы, браслеты, колье, подвески и серьги — выполнены из белого или розового золота и украшены цветами из бриллиантов и шпинели.

