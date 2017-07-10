Cartier «вырастил» новые кактусы

Французский ювелирно-часовой дом Cartier пополнил свою коллекцию коктейльных украшений Cactus de Cartier, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

Новые «суккуленты» — кольца разной формы, браслеты, колье, подвески и серьги — выполнены из белого или розового золота и украшены цветами из бриллиантов и шпинели. Характерную шишковатую форму кактусов в некоторых моделях имитируют изумрудные бусины. В коллекции также появились сумки-ридикюли из крокодиловой кожи зеленого либо золотистого цвета с застежкой в форме кактуса из изумрудных бусин с сердоликовыми лепестками.

Фото: пресс-служба Cartier 1 /5

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

Первую часть коллекции Cactus de Cartier французский дом представил летом 2016 года.